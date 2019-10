Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll beschlagnahmt rund 20 Gramm Crystal -Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft-

Erfurt/Wernitzgrün (ots)

Bei einer Kontrolle am 1. Oktober in Wernitzgrün/Vogtlandkreis beschlagnahmten Beamte des Hauptzollamtes Erfurt rund 20 Gramm Crystal bei einem 42-jährigen Mann aus dem Vogtlandkreis. Nach seiner Einreise in die Bundesrepublik Deutschland wurden Beamte der Bundespolizeiinspektion Klingenthal auf den Mann aufmerksam und informierten eine Zollstreife. Im Ergebnis der Kontrolle beschlagnahm-ten die Zöllner rund 20 Gramm Crystal. Der mutmaßliche Täter hatte das Rauschgift, in einem Kondom verpackt, in seinem Körper transportiert. Wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge leiteten die Beamten gegen den 42-jährigen Mann ein Strafverfahren ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zwickau erließ das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen den 42-jährigen Mann. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Dresden. Diese dauern weiter an.

