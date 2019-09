HZA-EF: Zoll beschlagnahmt Pyrotechnik, Zigaretten und Drogen

Hauptzollamt Erfurt

Bei Kontrollen am 28. und 29.08.2019 in Johanngeorgenstadt (Erzgebirgskreis) beschlagnahmten Zöllnerinnen und Zöllner der Hauptzollämter Erfurt und Dresden neben Pyrotechnik und Zigaretten auch diverse Betäubungsmittel. Unterstützt wurden sie hierbei auch von Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei Sachsen und der Bundespolizei.

Neben 120 Stück Pyrotechnik, mehr als 1.700 Stück Zigaretten konnten die Beamten auch 10 Gramm Marihuana und 37,5 Gramm der gefährlichen Droge Crystal sicherstellen.

Letztgenanntes Betäubungsmittel wurde unter dem Rücksitz des Pkws eines 44-jährigen Vogtländers entdeckt. Die Drogen waren in mehreren Cliptütchen in einer Jacke versteckt. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der ungenehmigten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet und die Drogen beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen, die noch andauern, übernahm das Zollfahndungsamt Dresden. Der Mann konnte im Anschluss seine Reise fortsetzen.

Auch in den übrigen Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, das Betäubungsmittelgesetz bzw. das Tabaksteuergesetz eingeleitet und die Gegenstände beschlagnahmt.

