Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Bauunternehmer wegen Schwarzarbeit zu 20 Monaten Haft verurteilt -Schadenssumme wegen Schwarzarbeit beläuft sich auf 200 Tsd. Euro-

Erfurt/Chemnitz (ots)

Das Amtsgericht Chemnitz verurteilte im Februar 2019 einen 52-jährigen Bauunternehmer aus Chemnitz wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 56 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten. Die Vollstreckung der Strafe wurde für 3 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Bei Baustellenkontrollen stieß der Zoll auf Unregelmäßigkeiten bei der Bezahlung der Arbeitnehmer in der Firma. Im Ergebnis der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Chemnitz und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Chemnitz wiesen die Beamten nach, dass dadurch den Sozialkassen Beiträge in Höhe von 170.000 Euro und der Berufsgenossenschaft Bauwirtschaft Beiträge in Höhe von 30.000 Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren vorenthalten wurden. Neben ordnungsgemäß angemeldeten Arbeitnehmern beschäftigte der inzwischen rechtskräftig Verurteilte auch Arbeitnehmer, die nicht oder nicht im vollen Umfang bei den Sozialkassen angemeldet waren. Zur Verschleierung seiner Taten legte der 52-jährige Scheinrechnungen vermeintlicher Subunternehmer vor.

