Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll beschlagnahmt Crystal -Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft-

Erfurt/Johanngeorgenstadt (ots)

Bei einer Zollkontrolle in Johanngeorgenstadt/Erzgebirge beschlagnahmten Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Chemnitz am Donnerstag 50 Gramm Crystal. Der mutmaßliche Täter, ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Ravensburg/Baden Württemberg, gab das Crystal, das er in einem Kondom verpackt und am Körper versteckt hatte, während der Zollkontrolle freiwillig heraus. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge leiteten die Zöllner ein Strafverfahren gegen den 52-Jährigen ein. Er wurde vorläufig festgenommen. Das Zollfahndungsamt Dresden übernahm die weiteren Ermittlungen. Diese dauern weiter an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz erließ das zuständige Amtsgericht heute Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe.

