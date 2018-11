HZA-EF: Zoll beschlagnahmt illegale Drogen und Messer

Erfurt/Johanngeorgenstadt (ots) - Im Ergebnis einer Kontrolle eines 33-jährigen Mannes beschlagnahmten Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Chemnitz am Donnerstag gegen 18 Uhr in Johanngeorgenstadt (Erzgebirgskreis) rund 20 Gramm Crystal sowie Kleinmengen Marihuana und Ecstasy, ein Butterflymesser sowie zwei Schreckschusspatronen. Der mutmaßliche Täter, der zuvor aus der Tschechischen Republik kommend in die Bundesrepublik Deutschland einreiste, konnte keinen festen Wohnsitz angeben. Das Crystal war in Cliptütchen verpackt, die sich in einer Bauchtasche des Mannes sowie in seinem Jackenärmel befanden. Die restlichen Drogen fanden die Zöllner in einem Überraschungsei. In seiner Hosentasche führte der Mann außerdem ein Butterflymesser mit sich. Die Schreckschusspatronen befanden sich ebenfalls in seiner Bauchtasche. Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz leiteten die Beamten gegen den mutmaßlichen Täter ein Strafverfahren ein. Das Zollfahndungsamt Dresden übernahm die weiteren Ermittlungen, die weiter andauern. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz erließ das zuständige Amtsgericht am Freitag Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter.

