HZA-EF: Hauptzollamt Erfurt prüft Gebäudereiniger in Thüringen und Südwestsachsen

Erfurt (ots) - Mehr als 100 Bedienstete des Hauptzollamtes Erfurt prüften bereits am Montag, den 2. Juli 2018 im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten des Gebäudereinigungsgewerbes in Thüringen und Südwestsachsen.

Bei den Prüfungen legten die Zöllner dabei besonderes Augenmerk auf die ordnungsgemäße Zahlung der für diese Branche gesetzlich festgelegten Mindestlöhne. Diese wurden für das Gebäudereinigungsgewerbe ab dem 1. März 2018 erhöht. So erhalten die Beschäftigten in Thüringen und Sachsen je nach Lohngruppe entweder 9,55 Euro (Innen- und Unterhaltsreinigung) oder 12,18 Euro (Glas- und Fassadenreinigung).

Bei den Prüfungen im gesamten Bezirk des Hauptzollamtes wurden 365 Personen vor Ort (222 in Thüringen und 143 in Südwestsachsen) zu ihrem Arbeitsbedingungen befragt und in 48 Unternehmen Einsicht in die Geschäftsunterlagen genommen. Dabei wurden in Thüringen 22 und in Südwestsachsen 26 Arbeitgeber geprüft.

Im Ergebnis wurden 56 Unregelmäßigkeiten festgestellt (24 in Thüringen und 28 in Südwestsachsen). Diese müssen jetzt durch weitere Prüfungen oder im Zuge von Ermittlungen geklärt werden. Davon ergaben sich in 36 Fällen (15 in Thüringen und 21 in Südwestsachsen) Beanstandungen, dass Arbeitnehmer nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlöhne gezahlt bekommen. In neun weiteren Fällen (sieben in Thüringen und zwei in Südwestsachen) gibt es Hinweise, dass Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge ihrer Beschäftigten entweder nicht oder nicht in richtiger Höhe abführen. Bei fünf Arbeitnehmern aus Südwestsachsen gab es zudem Anhaltspunkte für den Missbrauch von Sozialleistungen. Die betreffenden Arbeitnehmer beziehen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch und wurden aber bei einer Tätigkeit angetroffen, die sie offenbar ihrem zuständigen Jobcenter bzw. der Agentur für Arbeit nicht angezeigt hatten.

Der Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamtes Erfurt erstreckt sich über den Freistaat Thüringen und Südwestsachsen (Vogtlandkreis, Erzgebirgskreis, Landkreis Zwickau, Teile des Landkreises Mittelsachsen und der Stadt Chemnitz).

