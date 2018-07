HZA-EF: Zollkontrolle - Mann mit 10 Gramm Crystal in Vogtlandbahn erwischt

Erfurt/Falkenstein (ots) - Bei einer Zollkontrolle in der Vogtlandbahn beschlagnahmten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt in den Abendstunden des 3. Juli 2018 rund 10 Gramm Crystal. Die Beamten kontrollierten während der Fahrt zwischen Schöneck und Falkenstein einen 36-jährigen Mann aus dem Vogtlandkreis. Er hatte das Cliptütchen mit der Droge in der Kleidung versteckt. Die Zöllner beschlagnahmten das Crystal und leiteten gegen den mutmaßlichen Täter ein Strafverfahren wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln ein. Nach der Zollkontrolle konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Erfurt

Pressesprecher

Guido Wollenhaupt

Telefon: 0361/60176-116

E-Mail: presse.hza-erfurt@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell