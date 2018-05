HZA-EF: Zoll stellt 25 kg Wasserpfeifentabak und 100 kg Kaffee sicher

Erfurt (ots) - Bei einer Steueraufsichtsmaßnahme stellten Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Chemnitz am 2. Mai gegen 20 Uhr in einer Chemnitzer Shisha Bar 25 kg unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher. Der verhinderte Steuerschaden beträgt rund 1.200 Euro. Außerdem stellten die Zöllner bei ihrer Kontrolle noch fest, dass in dieser Bar aus den verkaufsfertigen Kleinverkaufspackungen heraus einzelne Teilmengen verkauft wurden, was wiederum einen Verstoß gegen den Verpackungszwang darstellt. Gegen den 28-jährigen Geschäftsinhaber leiteten die Beamten wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein Strafverfahren und wegen des Verstoßes gegen den Verpackungszwang von Tabakwaren ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Die Steuerhinterziehung kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit einer Geldstrafe und die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

Bereits gegen 17 Uhr stellten die Zöllner in einem Asia Shop in Chemnitz rund 100 kg unversteuerten Kaffee sicher. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich hier auch rund 200 Euro. Auch hier leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen den 62-jährigen Geschäftsinhaber wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein.

