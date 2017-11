HZA-EF: Zoll beschlagnahmt rund 15 Gramm Crystal

Erfurt/Klingenthal (ots) - Bei Zollkontrollen in Klingenthal stellten Bedienstete der Kontrolleinheit Verkehrswege Plauen am Dienstag zwischen 17 und 19 Uhr rund 15 Gramm Crystal sicher. Gegen 17 Uhr fanden die Zöllner bei einem 35-jährigen Mann aus dem Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) rund 9 Gramm Crystal. Das Rauschgift hatte er, in einem Tütchen verpackt, mit einer Sicherheitsnadel an seinem T-Shirt befestigt, welches er an hatte. Er reiste zuvor zu Fuß in die Bundesrepublik Deutschland ein. Gegen 18:40 Uhr beschlagnahmten die Zöllner bei einem 30-jährigen Mann aus Plauen rund 6 Gramm Crystal. Er hatte das Rauschgift am Körper versteckt und gab es während der Kontrolle freiwillig heraus. In beiden Fällen wurde das Crystal beschlagnahmt. Gegen beide mutmaßlichen Täter leiteten die Beamten wegen des Verdachts der ungenehmigten Einfuhr von Betäubungsmitteln ein Strafverfahren ein. Nach der Kontrolle konnten die Männer ihre Reise fortsetzen.

