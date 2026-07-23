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Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll prüft auf Düsseldorfer Rheinkirmes/Finanzkontrolle Schwarzarbeit kontrolliert Schausteller

Düsseldorf (ots)

Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Düsseldorf prüften zusammen mit der Landespolizei am 20. Juli 2026 auf der Rheinkirmes.

24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von elf Schaustellern wurden zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Dabei ergaben sich folgende Verdachtsfälle:

- Verdacht auf Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 
vier Fällen
- Verdacht auf Mindestlohnunterschreitung in vier Fällen
- Verdacht auf Verletzung von sozialversicherungsrechtlichen 
Meldepflichten (Sofortmeldung) in drei Fällen.

Eine Person wurde wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln durch die Landespolizei festgenommen.

Im Nachgang zu den Prüfungen stehen umfangreiche Ermittlungen an, die einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Düsseldorf
Pressesprecher
Michael Walk
Telefon: 0211-2101-1233
E-Mail: presse.hza-duesseldorf@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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