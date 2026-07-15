Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Düsseldorfer Zoll vernichtet 632 kg Marihuana

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Düsseldorf (ots)

632 Kilogramm medizinisches Marihuana im Wert von rund 122.000 Euro wurden am 7.7.2026 im Auftrag der Verwertungsstelle des Hauptzollamts Düsseldorf in einer Müllverbrennungsanlage vernichtet.

Der Vernichtung ging eine Einfuhr über das Zollamt Düsseldorf Flughafen im Dezember 2023 voraus. Obwohl alle Unterlagen und Erlaubnisse für eine legale Einfuhr vorlagen, konnte das Marihuana nicht freigegeben werden, weil der Einführer die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von gut 23.000 Euro nicht zahlen konnte.

Die Vernichtung konnte erst jetzt stattfinden, da über das Vermögen des Einführers ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, dessen Ausgang der Zoll abwarten musste. Da in der Zwischenzeit das Ablaufdatum des Marihuanas überschritten wurde, hätte es ohnehin nicht mehr für medizinische Zwecke verwendet werden können.

Den Transport des Marihuanas übernahm der Ortsverband Düsseldorf des THW. Sowohl der Transport als auch die anschließende Vernichtung wurden vom Zoll überwacht.

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