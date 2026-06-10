Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zum Dessert: Schlange in Stücken/Zoll am Düsseldorfer Flughafen stoppt spezielle Lebensmitteleinfuhr

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Düsseldorf (ots)

Frösche, Geckos, Insekten und kleingeschnittene Schlangen (insgesamt 3,2 kg) wollte eine Frau mit Wohnsitz in Werne am 8. Juni 2026 aus Thailand nach Deutschland schmuggeln.

Die 62-jährige Reisende wollte den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen, als Zöllner sie zur Kontrolle des Reisegepäcks baten. Die staunten nicht schlecht, als sie die Tiere, die die Reisende zum eigenen Verzehr mitgebracht hatte, im Gepäck fanden. Aber nicht nur Fleisch, sondern auch noch knapp 12 kg Obst und Gemüse hatte die Frau im Gepäck.

Obwohl die Zöllner keinen Verstoß gegen Artenschutzbestimmungen feststellen konnten, muss die Reisende nun auf ihr Essen verzichten, da die Einfuhr von tierischen Lebensmitteln grundsätzlich verboten ist. Das gilt aufgrund der Art und Menge in diesem Fall auch für das gesamte Obst und Gemüse.

Die Lebensmittel sind zunächst sichergestellt und werden in einem nächsten Schritt vernichtet. Für die Kosten muss die Reisende aufkommen.

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