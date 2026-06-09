Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Quarantäne für Hund und Katze/Zoll am Düsseldorfer Flughafen stoppt Tierschmuggler

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Düsseldorf (ots)

Einen Pudel (Toypudel) und eine Katze (British Langhaar) wollte ein 50-jähriger Türke am 6. Juni 2026 nach Deutschland schmuggeln.

Zollbeamte am Düsseldorfer Flughafen kontrollierten den Mann nach seiner Einreise aus Istanbul. Auf Befragen gab er an, dass die Tiere ihm gehören. Als die Zöllner bei der weiteren Gepäckkontrolle türkische und russische Unterlagen zu den Tieren fanden, fragten sie erneut nach. Der Reisende gab schließlich zu, dass er lediglich der Kurier sei und 600 Euro für den Transport erhalten habe.

Eine Recherche ergab, dass Toypudelwelpen zwischen 1.500 und 3.500 Euro und British-Langhaar-Katzenwelpen zwischen 700 und 1.500 Euro gehandelt werden

Wegen der Nichtanmeldung der Tiere leiteten die Zöllner ein Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung gegen den Kurier ein. Da auch veterinärrechtliche Bestimmungen missachtet wurden, kontaktierte der Zoll das Veterinäramt der Stadt Düsseldorf, das eine sofortige Quarantäne für die beiden Tiere anordnete.

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