Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll stoppt blinden Passagier im Koffer

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Mit einem blinden Passagier im Koffer stoppte der Zoll am Düsseldorfer Flughafen eine Reisende aus Sri Lanka. Zöllner baten die Frau zur Kontrolle des Reisegepäcks, als sie den roten Ausgang für anmeldefreie Waren passierte.

Die Zöllner staunten nicht schlecht, als plötzlich aus einem der Schuhe im Koffer eine kleine Echse flitzte. Die Reisende selbst erschrak und war sichtlich überrascht über den blinden Passagier.

Da die Reaktion der Reisenden absolut glaubhaft erschien, nahmen die Zöllner die Echse lediglich in Verwahrung und die Frau konnte ihre Reise anschließend fortsetzen. Die Echse wurde der Tierrettung übergeben.

Original-Content von: Hauptzollamt Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell