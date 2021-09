Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll prüft Arbeitnehmer in Velbert

Arbeitnehmer sollten Wasserschäden auf Werksgelände sanieren

Düsseldorf (ots)

24 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Düsseldorf überprüften am 7.9.2021 die Beschäftigungsverhältnisse von 48 Arbeitnehmern verschiedener Subunternehmer aus dem Bereich der Wasserschadensanierung in Velbert. Unterstützt wurde die Aktion von 12 Beamtinnen und Beamten der Polizei Mettmann sowie 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ausländerbehörde Mettmann.

Die überwiegend irakischen und osteuropäischen Arbeitnehmer waren mit der Beseitigung von Wasserschäden auf einem Werksgelände beschäftigt, das durch das Hochwasser am 14.7.21 schwer überflutet wurde.

Bei der Befragung der Arbeitnehmer und einer ersten Durchsicht von Unterlagen ergaben sich folgende Hinweise auf mögliche Verstöße:

- Verstoß gegen die Sofortmeldepflicht in 12 Fällen - Sozialleistungsbetrug in 6 Fällen und - Verstoß gegen die Meldepflicht zur Sozialversicherung in 13 Fällen.

Die Auswertung der gewonnen Erkenntnisse dauert an und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Original-Content von: Hauptzollamt Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell