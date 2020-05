Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Düsseldorfer Zoll stellt Goldschmuck im Wert von über 11.000 EUR bei Reisender sicher

Goldschmuck im Wert von über 11.000 EUR durch den Zoll am Flughafen Düsseldorf in Koffer sichergestellt

Düsseldorf

Mehrere Goldketten und Goldarmreife im Wert von insgesamt 11.649,91 EUR fanden die Zöllner am Düsseldorfer Flughafen bei einer Frau am 20.05.2020. Die Zollbeamten kontrollierten das Gepäck der aus der Türkei einreisende Kölnerin und fanden in ihrem Koffer eine große Tasche mit mehreren Schmuckschatullen vor. Darin befanden sich unter anderem neun Goldarmreife und zwei Halsketten mit einem Gesamtgewicht von ca. 230 Gramm, die die Reisende allesamt nicht anmeldete. Auf Nachfragen der Zöllner, wofür der ganze Schmuck gedacht sei, gab die Frau an, dass es sich um Hochzeitsgeschenke für ihren Sohn handeln würde.

Aufgrund der Nichtanmeldung und des hohen Wertes des Schmuckes, leiteten die Zöllner noch vor Ort ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung gegen die Reisende ein. Den Schmuck stellten sie sicher.

