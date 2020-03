Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Der Zoll in Düsseldorf ist auch jetzt ihr Ansprechpartner

Services werden weiterhin angeboten; Zollämter und Kfz-Stellen haben geöffnet; Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon erwünscht

Das Hauptzollamt (HZA) Düsseldorf, die Zollämter und auch die Kfz-Steuer Kontaktstellen in Düsseldorf und Wuppertal haben weiterhin für Publikumsverkehr geöffnet. Es wird jedoch darum gebeten, soweit möglich, auf ein persönliches Er-scheinen auf den Ämtern zu verzichten.

"Gerne bleibt der Zoll Ihr Ansprechpartner. Viele Fragen oder Anliegen lassen sich aber auch telefonisch oder per E-Mail klären. Zudem werden viele Informationen, Formulare und Merkblätter auch online angeboten. Dadurch versuchen auch wir, das für uns und unsere Kunden aus persönlichen Kontakten gleichermaßen entstehende Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus so gering wie möglich zu halten", so Fabian Pflanz, Pressesprecher des HZA Düsseldorf. "Zudem bitten wir um Ihr Verständnis, dass die Anzahl der gleichzeitigen Besucher auf den Zollämtern beschränkt werden kann. Dies kann unter Umständen zu Wartezeiten vor den Dienststellen führen, dient jedoch Ihrem und unserem Schutz vor Infektionen."

Anmerkung: Zu den Zollämtern des HZA Düsseldorf gehören das Zollamt Fracht am Düsseldorfer Flughafen, die Düsseldorfer Zollämter Nord und Reisholz sowie das Zollamt Wuppertal. Für nähere Informationen zu den angebotenen Services des Zolls, als auch zu Kontaktdaten und Ansprechpartnern vor Ort, besuchen Sie bitte die Internetseite www.zoll.de. Insbesondere wird empfohlen, sich vorab mit den dort veröffentlichten Öffnungszeiten der Zollämter vertraut zu machen.

Die Kontaktdaten der Dienststellen des HZA Düsseldorf in der Übersicht:

Hauptzollamt Düsseldorf (auch Kfz-Steuer Kontaktstelle): Tel.: 0211-2101-0 E-Mail: poststelle.hza-duesseldorf@zoll.bund.de Zollamt Nord (auch Kfz-Steuer Kontaktstelle): Tel.: 0211-417921-00 E-Mail: poststelle.za-duesseldorf-nord@zoll.bund.de Zollamt Reisholz (auch Kfz-Steuer Kontaktstelle): Tel.: 0211-99801-0 E-Mail: poststelle.za-reisholz@zoll.bund.de Zollamt Wuppertal (auch Kfz-Steuer Kontaktstelle): Tel.: 0202-27839-0 E-Mail: poststelle.za-wuppertal@zoll.bund.de Zollamt Flughafen: Tel.: 0211-913818-24 E-Mail: poststelle.za-duesseldorf-flughafen@zoll.bund.de Zusätzlicher Hinweis: Das Zollamt Flughafen ist an folgenden Tagen nicht besetzt: Sonntag, 29.03.2020 Sonntag, 05.04.2020 Karfreitag, 10.04.2020 Ostersonntag, 12.04.2020 Ostermontag, 13.04.2020 Sonntag, 19.04.2020 Während der Öffnungszeiten ist von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Rufbereitschaft unter der o. g. Telefonnummer eingerichtet.

