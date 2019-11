Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Das geht auf keine Kuhhaut!

Zoll am Düsseldorfer Flughafen stellt sieben Kilo vergammelte Kuhhaut mit Madenbefall sicher.

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Die Zollbeamten am Flughafen in Düsseldorf machten am 30.10.2019 einen eher ungewöhnlichen sowie unangenehmen Fund. Bei einer Deutschen mit kamerunischen Wurzeln fanden sie im Koffer sieben Kilogramm Kuhhaut. Schon von weitem konnten die Beamten den unangenehmen Geruch aus dem Koffer der Wuppertalerin, die aus Kamerun über England kommend einreiste, wahrnehmen. Beim Öffnen des Gepäcks stießen sie dann auf zwei Plastiktüten, in denen sich die sieben Kilo Haut befanden. Die Kuhhaut war vergammelt, roch äußerst unangenehm und war übersät mit Maden.

"Wir erleben es am Flughafen täglich, dass Reisende verbotenerweise Fleisch aus Drittländern nach Deutschland einführen", so Fabian Pflanz, Pressesprecher des Hauptzollamts Düsseldorf. "Doch ganze sieben Kilo vergammelte Haut ist auch für uns eine Premiere gewesen."

Die Haut wurde umgehend sichergestellt. Auf Nachfragen, was die Frau mit der Haut wolle gab sie an, dass es sich um eine Delikatesse handele und gerne von ihr und ihrer Familie gegessen werde, da sie ja auch so schön weich sei.

Da es sich im vorliegenden Fall nicht um einen artenschutzrechtlichen, sondern um einen veterinärrechtlichen Verstoß handelt, wird die Kuhhaut durch die Stadt Düsseldorf der Vernichtung zugeführt. Die Kosten für diese, wird allerdings die Reisen-de tragen müssen.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Düsseldorf

Pressesprecher

Fabian Pflanz

Telefon: 0211-2101-230

E-Mail: presse.hza-duesseldorf@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell