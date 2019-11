HZA-D: Über 3.800 Produktfälschungen sichergestellt / Zollamt Flughafen findet 65 Kartons gefälschte Waren. Vernichtung steht an.

Hauptzollamt Düsseldorf

Der Zoll am Frachtzentrum des Düsseldorfer Flughafens kontrollierte am 10. Oktober 2019 eine Warensendung aus der Türkei kommend, die über Düsseldorf mit dem Ziel Punta Cana in der Dominikanischen Republik versandt wurde.

Schon beim Öffnen des ersten von 65 Kartons war den kontrollierenden Zöllnern klar, dass es sich bei den Textilien und Handtaschen nur um Produktfälschungen handeln konnte. Tausende Artikel namhafter Hersteller lagen unsortiert und teilweise unverpackt in den Kartons. Zudem war die minderwertige Qualität der Waren deutlich sichtbar. Insgesamt kamen die Zöllner so auf 3.888 gefälschte Stücke.

Die Durchfuhr der Fälschungen wurde umgehend gestoppt und alle betroffenen Rechteinhaber wurden informiert. Diese bestätigten, dass es sich hier zweifelsfrei um Plagiate handelte. Diese werden jetzt durch den Düsseldorfer Zoll vernichtet.

