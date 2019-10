Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Reisender schmuggelt über 10 Kilogramm Shisha Tabak

Zoll am Düsseldorfer Flughafen findet Tabak versteckt in Süßigkeitenpa-ckungen

10,5 Kilogramm Wasserpfeifentabak sowie 1 Kilogramm Feinschnitttabak versuchte ein Reisender am 23.10.2019 von Beirut nach Düsseldorf zu schmuggeln.

Der libanesische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Essen, nahm bei seiner Ankunft ordnungsgemäß den roten Ausgang für anmeldepflichtige Waren und meldete bei den Zollbeamten 1 Kilogramm Wasserpfeifentabak an (die Reisefreimenge beträgt 250 Gramm). Bei der weiteren Kontrolle seines Reisegepäckes fanden die Zöllner jedoch weitere 2 Kilogramm Tabak, die der Reisende nicht anmeldete.

Beim nun folgenden Scannen des gesamten Gepäckes, fielen den Beamten Unregelmäßigkeiten bei den mitgeführten Süßigkeiten auf. Nach dem Öffnen der Packungen fanden die Zöllner in diesen weitere 7,5 Kilogramm Wasserpfeifentabak und 1 Kilogramm Feinschnitttabak. Darauf angesprochen gab der Reisende an, er wisse weder, wem der Tabak gehöre, noch wie er in seinen Koffer gekommen sei.

Gegen ihn wurde noch vor Ort ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung eingeleitet. Der Tabak wurde sichergestellt.

