HZA-D: Einladung zur Zollhundemeisterschaft des Zolls in Düsseldorf

Vorführungen und buntes Rahmenprogramm am 25. und 26.09.19

Der deutsche Zoll veranstaltet am 25. und 26.9. in Düsseldorf die bundesweite Leistungsüberprüfung der Zollhunde für den Bezirk West, an der über 20 Hundeführerteams teilnehmen. Darüber hinaus zeigen auch Hundeführer vom Niederländischen Zoll und Einsatzkräfte der Bundespolizei ihr Können.

Die Veranstaltung findet im Sportpark Niederheid Paul-Thomas-Straße 35 40589 Düsseldorf statt und wird vom Hauptzollamt Düsseldorf ausgerichtet.

Interessierte Gäste erwartet neben spannenden Wettkämpfen

- die Vorführung von Einsatztechniken des Zolls - Einblicke in die Arbeitsweise von Spür- und Schutzhunden - das Deutsche Zollmuseum mit einem historischen Zollbulli - Informationen rund um die Themen -- Spezialeinheiten des Zolls -- Artenschutz und -- Karrieremöglichkeiten beim Zoll sowie - eine Laserschießanlage des Zoll-Ski-Teams.

Die Veranstaltung findet am 25.9. in der Zeit von 9:00 bis ca. 15:30 und am 26.9. in der Zeit von 9:30 bis ca. 16:45 Uhr statt.

