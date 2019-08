HZA-D: Guten Freunden gibt man ein Springmesser / Zwölf verbotene Springmesser durch den Zoll am Düsseldorfer Flughafen beschlagnahmt

Hauptzollamt Düsseldorf

Guten Freunden gibt man ein Springmesser

Zwölf verbotene Springmesser durch den Zoll am Düsseldorfer Flughafen beschlagnahmt

Düsseldorf

Der Zoll am Flughafen Düsseldorf kontrolliert täglich hunderte Urlaubsmitbringsel, aber zwölf Springmesser, zum Verschenken an Freunde und Familie, sehen die Beamten eher selten.

Eine 35-jährige Deutsche aus Krefeld reiste am 24.08.2019 aus Istanbul zurück nach Deutschland und führte die Waffen in ihrem Koffer mit sich. Die Zöllner holten ein Messer nach dem anderen hervor, so dass am Ende der Gepäckkontrolle ganze zwölf Stück, der nach dem Waffengesetz verbotenen Klingen, auf der Abfertigungsbank lagen.

Die Frau gab an, dass es sich lediglich um Geschenke handele, die im Familien- und Bekanntenkreis verteilt werden sollten. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Bannbruchs in Verbind mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz zu. Die Messer wird sie nicht zurückerhalten. Sie werden nach Beendigung des Verfahrens vernichtet.

