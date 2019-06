Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Maniküre mit dem Schlagringmesser

Schlagringmesser in Maniküre-Set nach Düsseldorf geschmuggelt

Düsseldorf (ots)

Einen Schlagring mit integriertem Messer fanden Zöllner des Düsseldorfer Flughafens am 22.06.2019 bei einem Paar aus Bochum. Die 32- und 44-jährigen Deutschen reisten aus Bulgarien zurück nach Deutschland, als sie von den Zollbeamten kontrolliert wurden.

Dabei entdeckten die Zöllner, versteckt in einem Maniküre-Set in der Kosmetiktasche des Paares, das mit Totenschädel und Wolfskopf verzierte Schlagringmesser. Da das Paar jeweils angab, den Schlagring für sich selbst gekauft zu haben, leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Bannbruchs in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz gegen beide Personen ein.

Das Schlagringmesser wurde beschlagnahmt. Da es sich um eine verbotene Waffe handelt, wird das Paar dieses auch nicht zurück erhalten. Es wird im Anschluss an das Strafverfahren vernichtet.

"Es gibt bestimmt viele Utensilien, um Fingernägel zu pflegen. Dieses gehört definitiv nicht dazu." sagt Fabian Pflanz, Pressesprecher beim Hauptzollamt in Düsseldorf. "Schlagringe sind nach dem Waffengesetz verbotene Waffen. Sie passen leider problemlos in jede Hosentasche und können heimtückisch und ohne jegliche Vorwarnung eingesetzt werden. Dass sie sehr schnell lebensgefährliche Verletzungen zufügen können, wird dabei oftmals ausgeblendet."

