Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll prüft Gaststätten in Düsseldorf und Umgebung/ Zoll kontrolliert Arbeitnehmer von Restaurants und Cafés in Düsseldorf, Ratingen, Langenfeld und Monheim

Düsseldorf (ots)

35 Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Düsseldorf, kontrollierten am 7. Juni 28 Objekte in den Städten Düsseldorf, Ratingen, Langenfeld und im Monheim. Ziel der Prüfungen war insbesondere das Aufdecken von Schwarzarbeit und die Kontrolle über die Zahlung des Mindestlohnes.

Bei 106 geprüften Personen fanden die Zöllner in sieben Fällen Anhaltspunkte für mögliche Verstöße in Bezug auf das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt sowie in drei Fällen Anhaltspunkte für mögliche Verstöße gegen das Mindestlohngesetz. Außerdem stellten die Zöllner in vier Fällen Hinweise auf Leistungsmissbrauch fest, bei denen Personen trotz des Bezuges von Sozialleistungen einer nicht angemeldeten Tätigkeit nachgingen.

Da gerade im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe eine hohe Personalfluktuation besteht, ist dort die Gefahr von Schwarzarbeit höher. Daher sind regelmäßige Kontrollen durch den Zoll, vor allem zu Zeiten starker Auslastung in den Betrieben, also auch in den Abendstunden, unerlässlich.

Die Auswertung der gesammelten Informationen dauert noch an und wird einige Zeit in Anspruch nehmen.

