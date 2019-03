Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zigaretten statt Zahnbürste/ Zöllner am Düsseldorfer Flughafen finden 79 Kilogramm Wasserpfeifentabak und 7.000 Zigaretten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots)

79 Kilogramm Shisha Tabak sowie 7.000 Zigaretten (35 Stangen) schmuggelte ein Mann am 28.2. von der Türkei nach Deutschland ein. Der 33 Jahre alte Tscheche wollte gerade den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen, als Zöllner ihn ansprachen. Schon beim ersten Blick in sein Gepäck stellten die Beamten fest, dass sich in den zwei Koffern, einem Rucksack und einer Laptoptasche nichts außer Tabak und Zigaretten befanden. Am Ende kamen die Beamten auf ganze 79 Pakete á 1 Kilogramm Tabak und 35 Stangen Zigaretten. Platz für Kleidung oder eine Zahnbürste war in den Koffern keiner mehr.

Aufgrund der großen Menge wurde noch vor Ort gegen den Mann ein Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Zigaretten und der Tabak wurden sichergestellt.

Reisefreimengen für Zigaretten und Pfeifentabak Wer aus einem Drittland nach Deutschland einreist, hat ab einem Alter von 17 Jahren entweder 200 Stück Zigaretten oder 250 Gramm Pfeifentabak als persönliche Reisefreimenge zur Verfügung. Alles, was darüber hinausgeht, muss nach der Landung beim Zoll angemeldet werden.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Düsseldorf

Pressesprecher

Michael Walk

Telefon: 0211-2101-233

E-Mail: presse.hza-duesseldorf@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell