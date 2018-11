Ein Dokument

Düsseldorf (ots) - Fünf Zöllner Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Düsseldorf und zwei Kollegen der Kriminalpolizei waren am Abend des 16.11. erstmals gemeinsam auf Fußstreife in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs. Ziel des gemeinsamen Konzepts, das in Zukunft fortgeführt werden soll, ist es, Präsenz zu zeigen und kleinere Lokalitäten zu prüfen.

Zoll und Polizei kontrollierten zwei Bars, ein Restaurant und eine Shisha-Bar.

Die Zöllner fanden dabei Anhaltspunkte für mögliche Verstöße: - Hinweise auf Verstöße gegen das Mindestlohngesetz in 2 Fällen - Hinweise auf Sozialleistungsbetrug in 2 Fällen - Hinweise auf Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 2 Fällen - Sicherstellung von 14kg Shisha-Tabak ohne Steuerzeichen

Die Polizei ahndete 5 Verstöße gegen die Spielverordnung (abgelaufene Zulassungen an Spielautomaten) und fand insgesamt 2 defekte Kohlenmonoxid-Warnmelder vor.

Positive Rückmeldungen erhielt die Fußstreife von mehreren Altstadtbesuchern. Sätze wie "Schön, dass Sie hier sind!" zeigen, dass die Präsenz von Zoll und Polizei positiv wahrgenommen wird.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Düsseldorf

Pressesprecher

Michael Walk

Telefon: 0211-2101-233

E-Mail: presse.hza-duesseldorf@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell