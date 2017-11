HZA-D: Zoll kontrolliert Hotel- und Gaststättengewerbe /Kontrollen waren Teil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung

Ein Dokument

Düsseldorf (ots) - 54 Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Düsseldorf führten am 9. und 10. November 2017 Kontrollen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz im Hotel- und Gaststättengewerbe durch. Die Prüfungen waren Teil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung.

Die Zöllner der FKS-Standorte Düsseldorf und Wuppertal kontrollierten 49 Objekte, befragten 134 Personen und führten 12 Geschäftsunterlagenprüfungen durch.

Dabei deckten sie folgende Verstöße auf:

- Verdacht auf Verstöße gegen das Mindestlohngesetz in 50 Fällen - Verdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 39 Fällen - Verdacht auf Scheinselbständigkeit in 6 Fällen - Verdacht auf illegale Ausländerbeschäftigung in 21 Fällen - Verdacht auf Leistungsmissbrauch in 37 Fällen

Die Auswertung der Personenbefragungen und der Geschäftsunterlagen dauert an und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

