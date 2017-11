HZA-D: Fußballfan mit Schlagring und Cannabis /Zöllner am Düsseldorfer Flughafen leiten Strafverfahren ein

Ein Dokument

Düsseldorf (ots) - Einen Schlagring, 3 Gramm Cannabis sowie eine geringe Menge eines Kokain-/Amphetamingemischs fanden Zöllner am Düsseldorfer Flughafen am 1. November bei einem Reisenden aus Zypern.

Die Zöllner baten den 24-jährigen Zyprer, der in Begleitung einer Fangruppierung eines zyprischen Fußballvereins nach Deutschland einreiste, zur Röntgenkontrolle des Reisegepäcks. Auf den Röntgenbildern war der Schlagring bereits eindeutig zu erkennen. Bei der folgenden Durchsuchung des Reisegepäcks kamen noch in Folie eingewickeltes Cannabis (3 Gramm netto), ein so genannter Grinder zum Zermahlen von Cannabis, ein Päckchen Gummi Arabicum, welches als Bindemittel verwendet werden kann sowie eine geringe Menge eines Kokain-/Amphetamingemischs zum Vorschein.

Die Zöllner leiteten gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz ein. Den Schlagring und die Drogen stellten sie sicher. Der Beschuldigte konnte seine Reise nach Leistung einer Sicherheit für die zu erwartende Strafe fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Düsseldorf

Pressesprecher

Michael Walk

Telefon: 0211-2101-233

E-Mail: presse.hza-duesseldorf@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell