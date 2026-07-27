Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Duisburger Zoll entdeckt bei Durchsuchungen über 11.000 Zigaretten und noch vieles mehr

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Duisburg, Oberhausen, Essen, Mülheim an der Ruhr, Kreis Wesel, Kreis Kleve (ots)

Am 14.07.2026 vollstreckten die Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege in Duisburg und Schermbeck mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Bei dem Einsatz waren über 30 Kräfte des Hauptzollamts Duisburg, der Polizei Duisburg und des Ordnungsamts beteiligt.

Die Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen und einen Geschäftsbetrieb erwirkte das Hauptzollamt Krefeld, Sachgebiet Ahndung, beim Amtsgericht Krefeld, weil gegen zwei Männer (34 und 26 Jahre alt) der Verdacht der Steuerhinterziehung besteht.

Vor Ort stellten die Zöllnerinnen und Zöllner über 11.000 Zigaretten, über 200 E-Zigaretten, sogenannte Vapes, sowie rund 64 Kilogramm Wasserpfeifentabak sicher. Der Wasserpfeifentabak war in handelstypischen ein Kilogramm Paketen eingeschweißt und verpackt. Die sichergestellten Tabakwaren waren gänzlich unversteuert. Zudem wurde bei der Durchsuchung neben nicht verkehrsfähigen Potenzmitteln eine Schreckschusswaffe ohne PTB-Zeichen (Zulassungszeichen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt) gefunden. Ohne dieses Zeichen gilt die Schreckschusswaffe als reguläre scharfe Schusswaffe. Losgelöst vom Vorwurf der Steuerhinterziehung führt in diesem Fall die Polizei Duisburg die Ermittlungen.

Auf Grund der noch laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Zusatzinformation des Hauptzollamts Duisburg: Die Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege in Duisburg und Emmerich sowie der Kontrolleinheit Reiseverkehr am Flughafen Weeze kontrollieren im Rahmen ihrer Zuständigkeit den grenzüberschreitenden Warenverkehr, um den Schmuggel von verbotenen Waren zu verhindern, Beschränkungen im Warenverkehr zu kontrollieren und Steuerhinterziehung im Rahmen der Steueraufsicht zu verfolgen. Im Jahr 2025 stellten die Einsatzkräfte der Kontrolleinheiten über zwei Tonnen Rauschgift sicher (2024 Sicherstellungsmenge von 190 Kilogramm) und leiteten mehr als 1.400 Strafverfahren ein.

Im Rahmen der Steueraufsicht erhöhte sich die Sicherstellungsmenge von unversteuertem Tabak ebenfalls deutlich. Insgesamt konnten im Jahr 2025 über 2.600 Kilogramm unversteuerter Tabak sichergestellt werden, der verkauft, transportiert oder von einer Reise mitgebracht wurde (2024 rund 600 Kilogramm sichergestellter Tabak).

Original-Content von: Hauptzollamt Duisburg, übermittelt durch news aktuell