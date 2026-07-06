Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Jetzt Termin für das Deutsche Sportabzeichen beim Zoll in Duisburg sichern - ZOLL - Karriere mit Vielfalt - Karriere mit Sinn

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Duisburg (ots)

Der Zoll - nur Paket- und Koffercheck? Ganz und gar nicht! Der Zoll bietet nämlich viele weitere spannende Möglichkeiten. Und davon profitieren auch wir als Gesellschaft. Ob im Büro oder im Außendienst, in der Ausbildung oder im dualen Studium - der Zoll bietet dir vielfältige und spannende Tätigkeiten für eine Karriere mit Sinn und Sicherheit.

Unsere nächsten Bewerbungstermine: Bis zum 15.10.2026 für alle Ausbildungs- und Studiengänge. Start: 01.09.2027.

Für die Zollausbildung im mittleren Dienst muss neben einem Realschulabschluss oder einem Hauptschulabschluss mit zweijähriger anerkannter Berufsausbildung auch das Deutsche Sportabzeichen (mindestens Bronze) vorliegen.

Das Hauptzollamt Duisburg bietet am 21. und 28. Juli 2026 die Möglichkeit, das Sportabzeichen direkt bei unseren Zolltrainern abzulegen:

Schwelgernstadion, Wiesenstraße 74 in 47169 Duisburg jeweils von 10:00 bis 13:00 Uhr.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung vorab per E-Mail an Sportabzeichen.hza-duisburg@zoll.bund.de erforderlich, weil die Teilnehmerplätze begrenzt sind.

Weitere Informationen zu den Ausbildungs- und Studiengängen beim Zoll sind unter www.zoll-karriere.de aufgeführt.

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