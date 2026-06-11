Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Zoll durchsucht Massagestudios - Illegale Beschäftigung und Prostitution

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Duisburg; Essen; Oberhausen; Mülheim a. d. Ruhr; Kreis Kleve; Kreis Wesel (ots)

Am 09.06.2026 durchsuchte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Duisburg verschiedene Massagestudios in Oberhausen und die Wohnungen der Betreiber. Ursprung des Ermittlungsverfahrens war eine Prüfung des Zolls im November 2025, bei welcher sich zwei Personen in Nebenräumen und auf Toiletten versteckten. Die beiden Frauen konnten jedoch durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Später stellte sich heraus, dass die Personen illegal beschäftigt wurden.

Bei den Durchsuchungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Duisburg waren bei den verschiedenen Objekten rund 30 Zöllnerinnen und Zöllner im Einsatz. Auch dieses Mal wurden zwei illegale Personen festgestellt. Eine weitere war ohne Arbeitserlaubnis tätig. Des Weiteren wurden zahlreiche Beweismittel wie zum Beispiel Unterlagen, Mobiltelefone und Computer sichergestellt. Darüber hinaus wurden bei einer Beschuldigten 12.000, - Euro in bar gesichert.

Gegen die Beschuldigten (zwei Männer, 38 und 43 Jahre alt und eine 61-jährige Frau) besteht der Verdacht der Vorenthaltung und Veruntreuung von Arbeitsentgelt und der Beilhilfe zum illegalen Aufenthalt. Außerdem besteht der Verdacht, dass sexuelle Dienstleistungen in den Massagestudios angeboten wurden. Die sichergestellten Beweismittel und die durchgeführten Vernehmungen werden nun im Anschluss ausgewertet. Auf Grund der noch laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

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