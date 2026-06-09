Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Zoll hautnah erleben: Infomeile, Shows und Mitmachaktionen in Duisburg

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Duisburg; Essen; Oberhausen; Mülheim a. d. Ruhr; Kreis Kleve; Kreis Wesel (ots)

Am 27. Juni 2026 wird die Duisburger Innenstadt zur Erlebniswelt des Zolls: Unter dem Motto "Wir sind der Zoll im Ruhrgebiet" laden das Zollfahndungsamt Essen und das Hauptzollamt Duisburg von 10:00 bis 18:00 Uhr zu einem spannenden Informationstag ein.

Zwischen Averdunk-Centrum und Forum verwandelt sich die Königstraße in eine abwechslungsreiche Infomeile. Besucherinnen und Besucher können Einsatzfahrzeuge aus nächster Nähe erleben und einen Blick auf sichergestellte Objekte werfen - von geschützten Tierarten bis hin zu raffiniert versteckten Schmuggelwaren. Auch für junge Gäste ist gesorgt: Vor dem Forum entsteht eine bunte Kinderaktionsfläche mit Outdoorspielen sowie einer Mal- und Bastelstraße, die zum Mitmachen einlädt. Ein besonderes Highlight ist das Bühnenprogramm auf dem König-Heinrich-Platz. Die Zollkapelle Aachen und der Shanty Chor Dinslaken-Hiesfeld sorgen für musikalische Stimmung. Darüber hinaus geben spektakuläre Vorführungen spannende Einblicke in die Arbeit des Zolls: Zollhunde demonstrieren ihr beeindruckendes Spürvermögen, während die Spezialeinheit realistische Einsatz- und Zugriffsszenarien präsentiert. Wer sich für eine Karriere beim Zoll interessiert, erhält vor Ort zudem umfassende Informationen zur Ausbildung und Studium. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner stehen für persönliche Gespräche bereit und geben Einblicke in die vielfältigen Perspektiven beim Zoll. Ob Groß oder Klein - dieser Tag bietet die perfekte Gelegenheit, den Zoll im Ruhrgebiet hautnah kennenzulernen und einen abwechslungsreichen Tag in Duisburg zu erleben. Hinweis für Medienvertreter: Am Veranstaltungstag wird für interessierte Medienvertreter ein Pressestand vor dem Forum als Anlaufstelle eingerichtet.

Zusatzinformationen:

Zum 75-jährigen Bestehen des Zolls in der Bundesrepublik Deutschland öffnet der Zoll im Jahr 2026 bundesweit unter dem Motto "Wir sind der Zoll" seine Türen und lädt Bürgerinnen und Bürger ein, die spannende Welt des Zolls hautnah zu erleben und die Aufgabenvielfalt kennenzulernen.

Der Zoll in der Bundesrepublik Deutschland wurde im Jahr 1950 gegründet und hat sich seitdem mit seinen bundesweit circa 49.000 Beschäftigten zu einer wichtigen Institution auf nationaler und internationaler Ebene entwickelt. Er ist ein zentraler Akteur in der Sicherheitspolitik, ein Partner der Wirtschaft und sorgt für die Finanzierung staatlicher Handlungsfähigkeit durch die Sicherung von Steuereinnahmen und Sozialabgaben. Zudem generiert der Zoll durch die Erhebung von Zöllen wichtige Einnahmen für die Europäische Union.

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