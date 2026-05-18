Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Zoll stoppt Drogenschmuggler an der A3 in Emmerich - Über vier Kilogramm Heroin sichergestellt

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Duisburg; Kreis Kleve (ots)

Am 07.05.2026 kontrollierten Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege Emmerich des Hauptzollamts Duisburg routinemäßig auf dem Rastplatz Knauheide an der A3 einen aus den Niederlanden einreisenden PKW. Die Frage nach mitgeführten illegalen Waren, z. B. Rauschgift oder Waffen wurde durch den 60-jährigen Fahrer verneint.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Zöllnerinnen und Zöllner dann eine schwarze Tüte gefüllt mit vakuumierten Plastiktüten fest. Eine Überprüfung ergab, dass es sich dabei um über vier Kilogramm Heroin handelt.

Der Fahrer wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve. Gegen den 60-jährigen Mann wurde durch das Amtsgericht Kleve auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Weitere Angaben können derzeit aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden.

Zusatzinformation: Die Einsatzkräfte der Kontrolleinheiten Verkehrswege in Duisburg und Emmerich sowie der Kontrolleinheit Reiseverkehr am Flughafen Weeze kontrollieren im Rahmen ihrer Zuständigkeit den grenzüberschreitenden Warenverkehr, um den Schmuggel von verbotenen Waren zu verhindern, Beschränkungen im Warenverkehr zu kontrollieren und Steuerhinterziehung im Rahmen der Steueraufsicht zu verfolgen. Im Jahr 2025 stellten die Einsatzkräfte der Kontrolleinheiten über zwei Tonnen Rauschgift sicher (2024 Sicherstellungsmenge von 190 Kilogramm) und leiteten mehr als 1.400 Strafverfahren ein. Im Einzelnen konnten folgende Rauschgiftmengen sichergestellt werden:

- 5 Kilogramm Kokain und Heroin, - 1.950 Kilogramm Marihuana und Haschisch, - 8 Kilogramm Ecstasy (entspricht über 23.000 Ecstasy-Tabletten), - 325 Kilogramm Amphetamin, - 2 Kilogramm Methylamphetamin (z.B. Crystal) und

rund 68 Kilogramm sonstige Betäubungsmittel und neue psychoaktive Substanzen.

Im Rahmen der Steueraufsicht erhöhte sich die Sicherstellungsmenge von unversteuertem Tabak ebenfalls deutlich. Insgesamt konnten im Jahr 2025 über 2.600 Kilogramm unversteuerter Tabak sichergestellt werden, die verkauft, transportiert oder von einer Reise mitgebracht wurden (2024 rund 600 Kilogramm sichergestellter Tabak). Die Pressemitteilung ist abrufbar unter folgendem Link: https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Jahresbilanzen/2026/z79_jahresbilanz_25_hza_duisburg.html

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