Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Zoll nimmt Paketdienstleister ins Visier - Bundesweite Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

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Duisburg; Essen; Oberhausen; Mülheim a. d. Ruhr; Kreis Wesel; Kreis Kleve (ots)

Am 06.05.2026 waren rund 60 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Duisburg im Einsatz, um in der Kurier-, Express- und Paketbranche Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung aufzudecken. Die Schwerpunktprüfungen fanden u. a. in Duisburg am Kreuz Duisburg-Süd und in Essen an der Anschlussstelle Essen-Nord statt. Hierbei wurde der Zoll durch Einsatzkräfte der Landespolizei unterstützt.

Die Zöllnerinnen und Zöllner erfassten an dem Prüftag die Angaben von über 60 angetroffenen Personen und leiteten direkt vor Ort 25 Ermittlungsverfahren ein: drei Strafverfahren wegen des Verdachts der Sozialversicherungsbeitragsvorenthaltung und des Leistungsmissbrauchs und 22 Ordnungswidrigkeiten, u. a. wegen des Verdachts von Meldepflichtverstößen.

In 30 Fällen ergaben sich Unregelmäßigkeiten bei der Höhe des Stundenlohns, beim Sozialleistungsbezug, bei der Beschäftigung von Ausländern sowie bei den Meldungen zur Sozialversicherung. Die Zöllnerinnen und Zöllner werden in diesen Fällen notwendige Prüfungen, z. B. durch Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen, weiterführen.

Zusatzinformation:

Die FKS führt regelmäßig bundesweite Schwerpunkt- sowie Sonderprüfungen und örtliche Prüftage auf Basis des risikoorientierten Prüfungsansatzes durch. Diese konzertierten Prüfungen sind ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung und tragen zusätzlich zur flächendeckenden Aufdeckung und Ahndung von Verstößen bei.

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