Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Berufseinsteiger beim Hauptzollamt Duisburg - Jetzt Karriere beim ZOLL starten!

Bild-Infos

Download

Duisburg, Essen, Mülheim a. d. Ruhr, Oberhausen, Kreis Kleve, Kreis Wesel (ots)

Bundesweit starteten 400 junge Menschen am 1. März 2026 ihr Studium im gehobenen Dienst beim ZOLL, acht davon beim Hauptzollamt Duisburg. Zudem ging es ebenfalls zum 1. März 2026 für den IT-Nachwuchs des gehobenen Dienstes mit dem dualen Studium Verwaltungsinformatik los.

"Herzlichen Glückwunsch an unsere neuen Nachwuchskräfte. Sie haben sich erfolgreich gegen eine Vielzahl von Mitbewerbern durchgesetzt. Es ist mir eine Freude, die jungen Zöllnerinnen und Zöllner feierlich zu vereidigen und bei dem Beginn in einen neuen Lebensabschnitt zu begleiten", sagt Stephanie Imhof, Leiterin des Hauptzollamts Duisburg.

Die Berufseinsteiger absolvieren ein dreijähriges Studium (gehobener Dienst ZOLL bzw. Verwaltungsinformatik). Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden jeweils an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster und in Rostock absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen des Ausbildungshauptzollamts, bei nahe gelegenen Zollämtern und Zollfahndungsämtern sowie geeigneten Bereichen der Generalzolldirektion.

Nach Abschluss des dualen Studiums erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Zollfahndung. Grundsätzlich übernimmt der ZOLL alle seine geeigneten Nachwuchskräfte. Die Verwaltungsinformatikerinnen und Verwaltungsinformatiker kommen vorzugsweise im Bereich der Digitalen Forensik, im Bereich der Digitalisierung der Zollverwaltung und diverser Projektarbeiten oder bei der Betreuung von Datenbanken zum Einsatz.

Mit der Einstellung beim ZOLL erhalten die Studierenden nicht nur ein fachlich hochwertiges Studium, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten, mit denen sie u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland sorgen.

Auch in den kommenden Jahren wird der ZOLL verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum 1. März 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2026 beim Hauptzollamt Duisburg (gehobener Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik) bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Ansprechpartner für das Studium gehobener Dienst Zoll: Hauptzollamt Duisburg Anja Turloff-Galetzki und Ivan Cule, Telefon: 0203 6048 -1661/-1531, E-Mail: presse.hza-duisburg@zoll.bund.de, www.zoll-karriere.de

Ansprechpartner für das Studium Verwaltungsinformatik beim Zoll: Generalzolldirektion Direktion I Dienstort Münster, Telefon: 0228/303-14364, E-Mail: Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de, www.zoll-karriere.de

Original-Content von: Hauptzollamt Duisburg, übermittelt durch news aktuell