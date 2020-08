Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Hauptzollamt Duisburg warnt vor betrügerischen E-Mails - Seien Sie wachsam!

Duisburg (ots)

In den letzten Tagen wurde das Hauptzollamt Duisburg von aufmerksamen Bürgern darauf hingewiesen, dass betrügerische Emails mit angeblichem Zollabsender in Umlauf seien. Per E-Mail werden Zahlungen von Zoll und Steuern unter der Nutzung von anonymen Prepaid-Zahlungsdienstleistern angefordert. Die deutsche Zollverwaltung fordert niemals die Zahlung von Einfuhrabgaben über Prepaid-Zahlungsdienstleister an!

In betrügerischer Absicht versuchen Kriminelle ebenfalls mit Anrufen (Bandansagen) und Briefen zu suggerieren, dass der Zoll etwaige "Transferabgaben" für Bargeld oder Zahlungen zur Abwehr eines Gerichtsverfahrens auf Grund eines Vollstreckungsbescheides fordert. Das für die Kreise Wesel und Kleve, sowie für die Städte Oberhausen, Mülheim, Essen und Duisburg zuständige Hauptzollamt Duisburg hatte dazu bereits informiert: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121243/4660156

Seien Sie wachsam und wenden Sie sich bitte bei Eingang dubioser Anrufe, Briefe oder E-Mails an Ihr zuständiges Hauptzollamt oder jede andere Dienststelle des Zolls https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/Startseite/dienststellensuche_node.html oder der Polizei.

