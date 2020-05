Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Hauptzollamt Duisburg - Telefonische Ausbildungsberatung am 26.05.2020 von 14 - 18 Uhr

Am 26.05.2020 bietet das Hauptzollamt Duisburg die Möglichkeit, sich telefonisch über den Zoll und über die Ausbildung beim Zoll zu informieren. Unter der Telefonnummer 0203/ 7134-348 stehen Ansprechpartner in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Auch Anfragen per E-Mail unter presse.hza-duisburg@zoll.bund.de sind möglich.

"In der aktuellen Zeit können Veranstaltungen nicht durchgeführt werden, deshalb versuchen wir auf diesem Wege junge Leute zu erreichen, um über den Zoll und die Ausbildung zu informieren", sagt Anja Turloff-Galetzki, die Pressesprecherin des Hauptzollamts Duisburg. "Im Übrigen können sich auch gerne Eltern an uns wenden."

Für Fragen und Informationen zur Ausbildung beim Zoll sind die Ansprechpartner auch ansonsten unter der Telefonnummer 0203/ 7134-348 oder per E-Mail unter presse.hza-duisburg@zoll.bund.de erreichbar.

Der Zoll informiert auch auf den Internetseiten zoll.de und talent-im-einsatz.de rund um das Thema Ausbildung.

