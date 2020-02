Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Hauptzollamt Duisburg - Öffnungszeiten an den Karnevalstagen/ Einschränkungen an Altweiber und am Rosenmontag

Duisburg (ots)

Am 20. Februar 2020 (Altweiber) wird das Zollamt Emmerich ab 11:00 Uhr geschlossen. Bis 11:00 Uhr besteht die Möglichkeit, zollrechtliche Anmeldungen vorzunehmen und Postsendungen abzuholen. Für zollrechtliche Anmeldungen ab 11:00 Uhr stehen die Zollämter Ruhrort, Ruhrorter Str. 158 in 47119 Duisburg (Tel. 0203 809190) oder Straelen-Autobahn, Niederdorfer Straße 86 in 47638 Straelen (Tel. 02839 391) zur Verfügung. Am Freitag, 21.02.2020, ist das Zollamt Emmerich wieder uneingeschränkt geöffnet.

Am Rosenmontag sind die Dienststellen des Hauptzollamts Duisburg, einschließlich Kraftfahrzeugstelle, sowie die Zollämter Emmerich, Essen und Ruhrort geschlossen.

Das Zollamt Straelen-Autobahn ist an diesem Tag uneingeschränkt geöffnet. In Kraftfahrzeugsteuerangelegenheiten können Bürger/innen telefonisch das Zollamt Straelen-Autobahn, Niederdorfer Str. 86, 47638 Straelen (Rufnummer 02839 391) erreichen.

