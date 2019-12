Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Abteilung Kfz-Steuer am 11.12.2019 geschlossen

Duisburg (ots)

Am 11. Dezember 2019 ist die Kfz-Steuer-Abteilung beim Hauptzollamt Duisburg, Köhnenstraße 5-11 in 47051 Duisburg, auf Grund einer dienstlichen Veranstaltung geschlossen. Für Belange rund um die Kraftfahrzeugsteuer steht den Bürgerinnen und Bürgern an diesem Tag das Zollamt Essen, Laubenhof 8 in 45326 Essen, in der Zeit von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr zur Verfügung. Das Zollamt Essen ist unter der Telefonnummer: 0201/83634-0 zu erreichen.

Am 12. Dezember 2019 ist die Kfz-Steuer-Stelle wieder uneingeschränkt erreichbar.

