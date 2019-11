Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Zollamt Essen am 26.11.2019 nur eingeschränkt geöffnet

Duisburg (ots)

Am 26. November 2019 ist das Zollamt Essen auf Grund einer dienstlichen Veranstaltung in der Zeit von 11.00 - 13.00 Uhr zeitweise geschlossen. Für Ein- und Ausfuhranmeldungen stehen in dieser Zeit die Zollämter Ruhrort, Ruhrorter Str. 158 in 47119 Duisburg und Straelen-Autobahn, Niederdorfer Str. 86 in 47638 Straelen zur Verfügung. Abholungen von Postsendungen und Bearbeitungen im Bereich Kraftfahrzeugsteuern sind in dieser Zeit nicht möglich. Für Belange rund um die Kraftfahrzeugsteuer steht den Fahrzeughalter/innen die Abteilung "Kraftfahrzeugsteuer" des Hauptzollamts Duisburg, Eingang am Burgacker 30, 47051 Duisburg, zur Verfügung.

Am 27. November 2019 ist das Zollamt Essen wieder uneingeschränkt geöffnet.

