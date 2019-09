Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Zollamt Essen - Verkürzte Öffnungszeiten am 2.Oktober 2019

Duisburg (ots)

Auf Grund einer internen Veranstaltung schließt das Zollamt Essen, einschließlich der Kraftfahrzeugsteuer-Kontaktstelle, am Mittwoch, 2.10.2019, bereits um 12:30 Uhr. Postabholungen sind nur bis 12:30 Uhr möglich. In dringenden Fällen steht das Zollamt Duisburg Ruhrort, Ruhrorter Str. 158, 47119 Duisburg für Einfuhr- und Ausfuhrabfertigungen zur Verfügung.

Bürgerinnen und Bürger können sich an diesem Tag mit ihren Anliegen an die Kfz-Stelle beim Hauptzollamt Duisburg, Köhnenstr. 5-11, 47051 Duisburg (Zugang über die Straße Am Burgacker 30) wenden oder sich telefonisch unter der Telefonnummer 0203/ 7134 - 450 informieren.

Am 04.10.2019 ist das Zollamt Essen nach dem Feiertag wie gewohnt geöffnet.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Duisburg

Pressestelle

Anja Turloff-Galetzki

Telefon: 0203 / 7134 348

E-Mail: presse.hza-duisburg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Duisburg, übermittelt durch news aktuell