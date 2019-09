Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Hauptzollamt Duisburg - Gesundheitstag

Einschränkungen am 19.September 2019 bei den Öffnungszeiten der Zollämter

Am 19.09.2019 findet beim Hauptzollamt Duisburg für die Beschäftigten der Gesundheitstag statt, deshalb kommt es an diesem Tag zu folgenden Einschränkungen:

Das Zollamt Emmerich ist an diesem Tag geschlossen. In dringenden Angelegenheiten können Abfertigungen durch die Zollämter Ruhrort in 47119 Duisburg, Ruhrorter Str. 158 (Tel.: 0203/ 809190) und Straelen-Autobahn in 47638 Straelen, Niederdorfer Straße 86 (Tel.: 02839/ 391) vorgenommen werden. Abholungen von Postsendungen sind an diesem Tag nicht möglich.

Beim Zollamt Straelen-Autobahn ergeben sich für die Bereiche der Postabfertigung und der Kfz-Stelle Einschränkungen. Postsendungen können an diesem Tag nicht abgeholt werden. Für Belange rund um die Kraftfahrzeugsteuer steht den Fahrzeughaltern/innen die Abteilung "Kraftfahrzeugsteuer" des Hauptzollamts Duisburg, Eingang Am Burgacker 30, 47051 Duisburg (Rufnummer 0203/ 7134 - 450) zur Verfügung.

Die Zollämter Essen und Ruhrort stehen am 19.09.2019 ohne Einschränkungen zur Verfügung. Am 20.09.2019 sind alle Zollämter wieder uneingeschränkt geöffnet.

Arbeitsschutz, Vorsorge und Erhaltung der Gesundheit sind wichtige Themen, auch beim Hauptzollamt Duisburg. Deshalb wird alljährlich der Gesundheitstag für die Beamtinnen und Beamten des Hauptzollamts durchgeführt. "Es gibt am Gesundheitstag viele Anregungen, denn die Gesundheit ist ein wichtiges Gut" sagt Katja Cornelius, Leiterin des Hauptzollamts Duisburg. "An zahlreichen Stationen können sich die Mitarbeiter zu verschiedenen Gesundheitsthemen informieren und auch selbst z.B. beim Yoga aktiv mitmachen."

