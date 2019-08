Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Hauptzollamt Duisburg/ Artenschutz mal anders - Fledermaus wieder wohlauf

Duisburg (ots)

Bei den Zollämtern kontrollieren die Zöllnerinnen und Zöllner im Bereich der Wareneinfuhr und bei Paketlieferungen, ob geschützte Pflanzen oder Tiere bzw. Tierbestandteile mit den vorgeschriebenen Dokumenten nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen eingeführt werden.

Beim Zollamt Ruhrort ereignete sich jedoch ein anderer Fall von Artenschutz. In den Räumlichkeiten des Zollamts Ruhrort entdeckte eine Beamtin eine kleine Fledermaus, die hektisch über den Boden krabbelte. Sie erweckte den Anschein, dass sie auf Grund der Temperaturen dehydriert sei und Wasser benötigte. Jedoch ließ sie sich nicht beruhigen. Da der Zoo Duisburg in Abfertigungen von "tierischen" Einfuhren schon öfters hilfreich zur Seite stand, wurde eine Tierärztin kontaktiert. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei der kleinen Fledermaus um eine junge und noch nicht flugfähige Fledermaus der Gattung "Abendsegler" handelt. Die Fledermaus wurde anschließend dem Duisburger Zoo zur Pflege übergeben.

Der Zoo Duisburg hat eine eigene Fledermausstation eingerichtet, in der verletzte oder geschwächte Fledermäuse versorgt werden. Ziel ist es, die Fledermäuse wieder in die freie Natur zu entlassen. Auch der kleine Abendsegler wurde versorgt, so dass er im Bereich des Tigergeheges wieder in die freie Natur entlassen werden konnte.

Zusatzinformation:

Auch in diesem Jahr findet am 25.08.2019 in der Zeit von 11.00 - 17.00 Uhr im Zoo Duisburg der Artenschutztag statt. Neben verschiedenen Aktionen und Ausstellern nutzt auch der Zoll die Möglichkeit die zahlreichen Besucher über das Thema Artenschutz zu informieren. Gleichzeitig stellt der Zoll verschiedene Artenschutzexponate aus, um darauf hinzuweisen, dass der Zoll bei der Einfuhr und bei der Einreise nach Deutschland zum Schutz der Artenvielfalt bestellte Ware und Urlaubssouvenirs (z.B. Papageienfedern, Steinkorallenstücke oder Schmuck aus Elfenbein) konsequent beschlagnahmt.

Weitere Informationen zum Reiseverkehr und Postverkehr finden die Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite zoll.de oder in den Zoll-Apps "Zoll und Reise" und "Zoll und Post".

