Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Zollamt Essen - Schließung am 19.07.2019

Duisburg (ots)

Am Freitag, 19.07.2019, bleibt das Zollamt Essen, Laubenhof 8, 45326 Essen anlässlich einer internen Veranstaltung ganztägig geschlossen. Postabholungen sind an diesem Tag nicht möglich. Für Einfuhr- und Ausfuhrabfertigungen steht das Zollamt Duisburg Ruhrort, Ruhrorter Str. 158, 47119 Duisburg zur Verfügung. Bei Fragen rund um die Kraftfahrzeugsteuer können sich Fahrzeughaltern/innen an die Abteilung "Kraftfahrzeugsteuer" des Hauptzollamts Duisburg, Eingang Am Burgacker 30, 47051 Duisburg (Rufnummer 0203/ 7134 - 450) wenden. Ab dem 22.07.2019 ist das Zollamt Essen wieder uneingeschränkt geöffnet.

