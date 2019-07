Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Hier ein Tütchen, da ein Päckchen - Hauptzollamt Duisburg stellt Drogen im Wert von rund 25.000 Euro sicher

Duisburg (ots)

Am 21.06.2019 kontrollierten die Zollbeamten der Kontrolleinheit Verkehrswege auf der Autobahn A40 ein Fahrzeug mit zwei Männern und stellten über zwei Kilogramm Drogen mit einem Schwarzmarktwert von rund 25.000 Euro sicher.

Die beiden Männer reisten aus den Niederlanden ein und wurden mittels Anhaltesignal zur Abfahrt Straelen geführt. Die Beamten fragten nach, ob die beiden Männer, 59 und 34 Jahre alt, Rauschgift, illegale Waren oder Bargeld über 10.000 Euro mit sich führen. Dies verneinten die beiden Männer.

Bei der Durchsicht des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass sich im Kofferraum in einer Sporttasche zwei Pakete mit Marihuana befanden. Des Weiteren fanden die Beamten in den Ablagen der Türen und unter dem Lenkrad mehrere Pakete und Tütchen, jeweils mit verschiedenen Inhalten. Der 34-jährige Mann hatte zusätzlich mehrere Tütchen, gefüllt mit Kokain und Heroin, in seiner Unterwäsche versteckt. In der Summe konnten die Beamten die Einfuhr von insgesamt rund 2 Kilogramm Drogen (Marihuana, Kokain, Haschisch, Heroin) stoppen. Der Aufgriff endete mit der Sicherstellung der Drogen und mit der vorläufigen Festnahme der beiden Männer.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen mit Dienstsitz in Kleve. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

