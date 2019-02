Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Zollamt Ruhrort am 19.02.2019 eingeschränkt geöffnet

Am 19. Februar 2019 ist das Zollamt Ruhrort auf Grund einer dienstlichen Veranstaltung nur bis 14:00 Uhr geöffnet. Für Ein- und Ausfuhranmeldungen stehen ab nachmittags die Zollämter Essen, Laubenhof 8 in 45326 Essen und Straelen-Autobahn, Niederdorfer Str. 86 in 47638 Straelen zur Verfügung. Postsendungen können am 19. Februar 2019 nur bis 14:00 Uhr abgeholt werden.

Am 20. Februar 2019 ist das Zollamt Ruhrort wieder uneingeschränkt geöffnet.

