HZA-DU: Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit 88 Beamten im Einsatz

Duisburg (ots) - Im gesamten Zuständigkeitsbezirk des Hauptzollamts Duisburg haben Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit umfangreiche Kontrollen im Bereich Gaststättengewerbe durchgeführt. Bei dem Einsatz am 09. und 10. November waren 88 Zollbeamte im Einsatz. Die Beamten nahmen in den einzelnen Gastrobetrieben die Daten der anwesenden Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf. Insgesamt befragten die Zöllner 511 Personen. Bei der Kontrolle prüften die Beamten, ob die Arbeitnehmer korrekt zur Sozialversicherung gemeldet wurden und ob nach Angaben der geprüften Personen der Mindestlohn in der richtigen Höhe gezahlt wurde. Während der Prüfungen achteten die Beamten auch auf mögliche illegale Ausländerbeschäftigungen oder Sozialleistungsmissbrauch. Im Gaststättenbereich müssen weitere gesetzliche Vorgaben erfüllt werden, so sind zum Beispiel bei den dort tätigen Personen die Ausweispapiere mitzuführen. In vielen Fällen war die Einsicht in Geschäftsunterlagen nötig. Waren diese nicht vor Ort, so werden diese nachträglich durch die Beamten eingesehen. Nach den ersten Feststellungen liegen Anhaltspunkte für Strafverfahren und Ordnungswidrigkeiten in circa 100 Fällen vor. Die gesamte Auswertung der erfassten Daten wird im Nachgang noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

