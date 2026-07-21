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Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Hauptzollamt Dortmund - neue Öffnungszeiten

HZA-DO: Hauptzollamt Dortmund - neue Öffnungszeiten
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Dortmund (ots)

Das Hauptzollamt Dortmund in der Semerteichstr. 47-49 hat ab dem 07.08.2026 neue Öffnungszeiten: Es ist jetzt freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr für die Bürger geöffnet. Die Öffnungszeiten montags bis mittwochs von 08:00 bis 15:00 Uhr und donnerstags von 08:00 bis 16:00 Uhr bleiben wie gehabt.

Die Öffnungszeiten der Zollämter Ost, Bochum, Gelsenkirchen, Lüdenscheid und Siegen bleiben ebenfalls unverändert.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Dortmund
Nicolai Prowe
Telefon: 0231-9571-1030
E-Mail: presse.hza-dortmund@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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