Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Hauptzollamt Dortmund - neue Öffnungszeiten

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Dortmund (ots)

Das Hauptzollamt Dortmund in der Semerteichstr. 47-49 hat ab dem 07.08.2026 neue Öffnungszeiten: Es ist jetzt freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr für die Bürger geöffnet. Die Öffnungszeiten montags bis mittwochs von 08:00 bis 15:00 Uhr und donnerstags von 08:00 bis 16:00 Uhr bleiben wie gehabt.

Die Öffnungszeiten der Zollämter Ost, Bochum, Gelsenkirchen, Lüdenscheid und Siegen bleiben ebenfalls unverändert.

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