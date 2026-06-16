HZA-DO: Eingeschränkte Öffnungszeit am 18. Juni 2026 / Zollamt Siegen stundenweise geschlossen

Bochum (ots) - Am 09.06.2026 überprüften Beamte des Hauptzollamts Dortmund ein Nagelstudio in Bochum. Dabei wurden u.a. drei vietnamesische Staatsangehörige ohne gültige Aufenthaltstitel angetroffen. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen vietnamesische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, ...

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