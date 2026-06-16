HZA-DO: Eingeschränkte Öffnungszeit am 18. Juni 2026
Zollamt Siegen stundenweise geschlossen
Siegen (ots)
Das Zollamt Siegen ist am Donnerstag, 18.06.2026, aufgrund einer Schulungsmaßnahme von 10 Uhr bis 13 Uhr geschlossen.
Ab Freitag ist das Zollamt wieder zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Dortmund
Pressesprecherin
Andrea Münch
Telefon: 0231-9571-1030
E-Mail: presse.hza-dortmund@zoll.bund.de
www.zoll.de
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