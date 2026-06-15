Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Kontrolle eines Nagelstudios

Zoll stoppt Illegalen Aufenthalt und illegale Beschäftigung in drei Fällen

Bochum (ots)

Am 09.06.2026 überprüften Beamte des Hauptzollamts Dortmund ein Nagelstudio in Bochum. Dabei wurden u.a. drei vietnamesische Staatsangehörige ohne gültige Aufenthaltstitel angetroffen.

Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen vietnamesische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt. Gegen die drei Männer in einem Alter von 23 bis 27 Jahren wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Einer der angetroffenen Arbeitnehmer wies sich mit einem ungarischen Aufenthaltstitel aus, auf welchem die Daten jedoch eigenständig verfälscht waren. Deswegen erfolgte gegen ihn noch die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Die Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und noch am selben Tag mittels Dolmetscher zum Sachverhalt vernommen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden sie dem Polizeigewahrsam zugeführt, um am Folgetag von den zuständigen Ausländerbehörden übernommen zu werden.

Den Arbeitgeber der Beschuldigten erwarten Verfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung. Ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. Zusätzlich ist ein Bußgeld bis zu 500.000 Euro möglich.

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